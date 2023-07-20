24−27 июля на территорию Узбекистана усилится вынос жаркого воздуха, сообщил Узгидромет.
Максимальная температура воздуха будет повышаться:
- 24−25 июля — по Каракалпакстану и Хорезмской области до +41…+42 градусов Цельсия;
- 24−27 июля — по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям до +42…+44 градусов;
- 25−27 июля — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до +41…+42 градусов.
24−26 июля по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами — до 20−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.