В Париже с 8 по 17 июля проходил чемпионат мира по паралёгкой атлетике, где сборная Узбекистана завоевала 17 медалей — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

Дониёр Салиев — прыжки в длину в классе T12;

Иззат Тургунов — прыжки в длину в классе T36;

Хусниддин Норбеков — толкание ядра в классе F35;

Бобиржон Омонов — толкание ядра в классе F41;

Нурхон Курбанова — метание копья в классе F54;

Асиля Мирзаерова — прыжки в длину в классе T11.

Серебро:

Ёркинбек Одилов — метание копья в классе F57;

Кудратиллахон Маруфходжаев — толкание ядра в классе F37;

Мохигуль Хамдамова — метание диска в классе F57;

Нозимахон Каюмова — метание копья в классе F13;

Ёкутхон Холбекова — прыжки в длину в классе T12;

Сафия Бурханова — толкание ядра в классе F12;

Кубаро Хакимова — толкание ядра в классе F41.

Бронза:

Эльбек Султанов — толкание ядра в классе F12;

Толиббой Юлдашев — толкание ядра в классе F37;

Диляфрузхон Ахматханова — толкание ядра в классе F35;

Нурхон Курбанова — толкание ядра в классе F54.

Благодаря этому результату параатлеты Узбекистан заняли восьмое место в общекомандном зачёте и завоевали 19 путёвок на Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.