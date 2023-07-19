В Париже с 8 по 17 июля проходил чемпионат мира по паралёгкой атлетике, где сборная Узбекистана завоевала 17 медалей — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото:
Дониёр Салиев — прыжки в длину в классе T12;
Иззат Тургунов — прыжки в длину в классе T36;
Хусниддин Норбеков — толкание ядра в классе F35;
Бобиржон Омонов — толкание ядра в классе F41;
Нурхон Курбанова — метание копья в классе F54;
Асиля Мирзаерова — прыжки в длину в классе T11.
Серебро:
Ёркинбек Одилов — метание копья в классе F57;
Кудратиллахон Маруфходжаев — толкание ядра в классе F37;
Мохигуль Хамдамова — метание диска в классе F57;
Нозимахон Каюмова — метание копья в классе F13;
Ёкутхон Холбекова — прыжки в длину в классе T12;
Сафия Бурханова — толкание ядра в классе F12;
Кубаро Хакимова — толкание ядра в классе F41.
Бронза:
Эльбек Султанов — толкание ядра в классе F12;
Толиббой Юлдашев — толкание ядра в классе F37;
Диляфрузхон Ахматханова — толкание ядра в классе F35;
Нурхон Курбанова — толкание ядра в классе F54.
Благодаря этому результату параатлеты Узбекистан заняли восьмое место в общекомандном зачёте и завоевали 19 путёвок на Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.