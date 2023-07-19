Фонд развития культуры и искусства Узбекистана создаёт первый музей, посвящённый истории джадидизма в доме «Ховли поён» в Бухаре, сообщила пресс-служба фонда.

Построенный в 1860—1870-х годах и расположенный в квартале Гозиён рядом с медресе Гавкушан, дом принадлежал известному интеллектуалу, просветителю и одному из лидеров центральноазиатского джадидизма Усманходже Пулатходжаеву.

«Именно в этом доме была открыта одна из первых новометодных школ, где ученикам бесплатно преподавали родной язык, математику, историю, географию и другие предметы в соответствии с современной системой образования», — отмечается в сообщении.





В хорошо сохранившейся старой части дома планируется провести необходимые реставрационные работы, а также реконструкцию новых зданий.

Музей будет включать в себя новую экспозицию, состоящую из рукописей и личных предметов представителей джадидизма, а также специально созданную мультимедийную систему, раскрывающую историю джадидизма.

При музее планируется создать исследовательский центр для изучения культурного наследия джадидов. Для учёных будут доступны материалы и архивы, предоставляющие все условия для научной деятельности.

Один из инициаторов создания музея Тимурходжа Пулатходжаев, сын Усманаходжи Пулатходжаева, передаст библиотеку, включающую древние ценные манускрипты, а также обширную коллекцию современной литературы, в фонд будущего музея.





Заведующая сектором по коммуникациям Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева отметила, что фонд «вернул государству уникальное историческое здание». В последнее время он находился в частных руках и был превращён в отель, написала она.