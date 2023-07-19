В Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени А. Авлони выявлено хищение бюджетных средств. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции.

В рамках проекта «Класс» Министерства дошкольного и школьного образования институт в 2021—2022 годах должны были посетить 150 российских специалистов для обучения школьников русскому языку в регионах. С компанией Araks Trade Business был заключён договор почти на 8,47 млрд сумов за аренду жилья для педагогов.

По данным Антикоррупционного агентства, этот договор не проходил комплексной экспертизы, при его заключении был допущен конфликт интересов. В частности, как отмечается в сообщении, учредителем Araks Trade Business в 2013—2021 годах был К. Ф., который с 2018 года работает проректором института по учебно-методической работе.

Институт фактически потратил 4,86 млрд сумов на аренду 149 жилых помещений и оказанные компанией услуги. Но учреждение заплатило 569,4 млн сумов за аренду жилья на 4−10 месяцев с сентября 2021 года по июнь 2022 года для 31 учителя, которые на самом деле не посещали страну.

Несмотря на то, что за аренду жилья и оказанные услуги предусматривалась выплата в 4,86 млрд сумов, Araks Trade Business получила от института 7,05 млрд сумов, затем излишне выплаченные 2,19 млрд сумов были присвоены.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Узбекистана (хищение путём присвоения или растраты). На данный момент идёт судебное разбирательство по данному делу.

В феврале хокимият Ташкента выплатил 217 млн сумов на аренду жилья для семи учителей из России (по 600 долларов в месяц).