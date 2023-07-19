16 июля в 6:00 на участке Берунийского государственного лесничества Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата в Каракалпакстане были обнаружены тела двух бухарских оленей, которые погибли, попав в ловушки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Для установления причастных к гибели животных инспекторы управления резервата устроили засаду на месте обнаружения животных. Спустя несколько часов к ловушке приблизились двое неизвестных в масках, которые, заметив инспекторов, скрылись с места происшествия.

В результате оперативных действий инспекторов совместно с сотрудниками ОВД Берунийского района были задержаны трое мужчин — Ш. А. (1993 года рождения), Р. Б. (1990) и И. Д. (1985), проживающих в посёлке Бийбозор.

ОВД района в настоящее время проводит доследственную проверку по факту гибели животных.