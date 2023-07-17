Спортсмены Узбекистана завоевали восемь медалей в греко-римской борьбе на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди юниоров в Аммане (Иордания), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото:
-55 кг: Алишер Ганиев;
-63 кг: Хусниддин Олимбоев;
-72 кг: Абдулло Алиев;
-77 кг: Азимжон Соатуллаев.
Серебро:
-67 кг: Илёсжон Абдиназаров;
-97 кг: Дамирхан Рахматов.
Бронза:
-60 кг: Кувончбек Яхшибоев;
-87 кг: Абдулла Абдумуталибов.
В общекомандном зачёте молодёжная сборная Узбекистана заняла второе место после Ирана.