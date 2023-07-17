Спортсмены Узбекистана завоевали восемь медалей в греко-римской борьбе на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди юниоров в Аммане (Иордания), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

-55 кг: Алишер Ганиев;

-63 кг: Хусниддин Олимбоев;

-72 кг: Абдулло Алиев;

-77 кг: Азимжон Соатуллаев.

Серебро:

-67 кг: Илёсжон Абдиназаров;

-97 кг: Дамирхан Рахматов.

Бронза:

-60 кг: Кувончбек Яхшибоев;

-87 кг: Абдулла Абдумуталибов.

В общекомандном зачёте молодёжная сборная Узбекистана заняла второе место после Ирана.