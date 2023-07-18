Амман (Иордания) шаҳрида спорт курашлари бўйича ўсмирлар ўртасидаги (U-20) Осиё чемпионатида Ўзбекистон спортчилари юнон-рум кураши бўйича 8 та медални қўлга киритди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.

Олтин:

-55 кг: Алишер Ғаниев;

-63 кг: Хусниддин Олимбоев;

-72 кг: Абдулло Алиев;

-77 кг: Азимжон Соатуллаев.

Кумуш:

-67 кг: Илёсжон Абдиназаров;

-97 кг: Дамирхон Раҳматов.

Бронза:

-60 кг: Қувончбек Яхшибоев;

-87 кг: Абдуллоҳ Абдумуталибов.

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Умумжамоа ҳисобида Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Эрондан кейин иккинчи ўринни эгаллади.