Амман (Иордания) шаҳрида спорт курашлари бўйича ўсмирлар ўртасидаги (U-20) Осиё чемпионатида Ўзбекистон спортчилари юнон-рум кураши бўйича 8 та медални қўлга киритди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Олтин:
-55 кг: Алишер Ғаниев;
-63 кг: Хусниддин Олимбоев;
-72 кг: Абдулло Алиев;
-77 кг: Азимжон Соатуллаев.
Кумуш:
-67 кг: Илёсжон Абдиназаров;
-97 кг: Дамирхон Раҳматов.
Бронза:
-60 кг: Қувончбек Яхшибоев;
-87 кг: Абдуллоҳ Абдумуталибов.
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Умумжамоа ҳисобида Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Эрондан кейин иккинчи ўринни эгаллади.