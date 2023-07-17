УВД Ферганской области прокомментировало появившееся в социальных сетях видеообращение женщины, в котором говорится, что четверо мужчин избили и изнасиловали её, мать двоих детей. Она заявила, что меры в отношении мужчин не принимаются.

В УВД заявили, что 21 марта А. Й. и его знакомые И. Ю., Ж. С. и Б. С. насильно привезли Д. У. в заброшенный сарай в Бешарыкском районе, где избили её, после чего засняли на видео, как один из мужчин — Б. С. — насилует её. Затем, угрожая распространением видео в социальных сетях, остальные мужчины также изнасиловали женщину.

УВД приводит данные заключения судмедэкспертизы от 31 марта (через 10 дней), в котором говорится, что у пострадавшей не было телесных повреждений, кроме кровоподтёка на правом запястье, который квалифицирован как «лёгкое повреждение, наблюдаемое не более 6 дней».

По данному факту было возбуждено уголовное дело согласно пункту «в» части 2 статьи 118 (изнасилование, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемые заключены под стражу.

29 июня расследование было завершено, и документы были направлены в суд, сообщили в УВД.