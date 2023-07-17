Гражданин Узбекистана Н. Ф., собиравшийся 15 июля вылететь рейсом «Ташкент — Москва» HY-603, был задержан в зале вылета в международном аэропорту Ташкента, сообщила пресс-служба Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина нарушил общественный порядок, оскорбляя пассажиров и сотрудников аэропорта. Инспекторы управления обеспечения безопасности в аэропортах Ташкента оформили в его отношении протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

В этот же день Сергелийский районный суд приговорил Н. Ф. к административному аресту на 10 суток.

Как уточнили «Газете.uz» в управлении, ранее, 20 июня, Н. Ф. уже снимался с рейса по той же причине. Тогда его приговорили к пяти суткам административного ареста.