Примерно в 6:45 утра 15 июля в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области автомобиль Lacetti столкнулся с движущимся навстречу Cobalt, сообщила пресс-служба областного УБДД УВД.

В результате столкновения оба водителя — 30 и 35 лет — скончались на месте от полученных тяжёлых травм. Трое пассажиров, находившиеся в этих автомобилях, с тяжёлыми травмами были госпитализированы в реанимационное отделение Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Следственный отдел при УВД Шараф-Рашидовского района ведёт следственные действия.