Обновлено: Национальный антитеррористический центр России заявил, что на Крымский мост произвели террористическую атаку два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждена автодорожная составляющая. Возбуждено дело по статье о теракте.

Ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края».

Движение по мосту было остановлено, однако позже железнодорожное сообщение было возобновлено, поскольку эта часть моста не пострадала.

Российское издание Readovka и ряд блогеров сообщили, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора рухнула, а два пролёта обрушились, однако Министерство транспорта РФ заявило, что на мосту повреждено только дорожное полотно со стороны Крыма, а конструкции пролётов «находятся на своих опорах».

Позднее глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил власти Украины в атаке на Крымский мост.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП на Крымскому мосту погибла супружеская пара из этого региона. Их дочь получила ранения средней тяжести и была госпитализирована.

В Украине не заявляли о причастности к взрыву моста. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии «Суспильне» заявил: «Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том , что „Крымский мост — конструкция там излишняя“».

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что взрыв может быть российской провокацией на фоне истечения срока действия «зерновой сделки».

Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошёл взрыв грузовика, приведший к обрушению двух пролётов переправы. Ответственность за это спецслужбы России и президент Владимир Путин возложили на Украину.