Узгидромет 13 июля сделал отобрал и проанализировал пробы поверхностных вод в каналах Ташкента и водохранилищ в его окрестностях. Исследовалось содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ), сообщила пресс-служба Узгидромета.

Источник: Узгидромет.

Результаты:

Канал Бозсу — район Телебашни. Качество воды — III класса умеренно загрязнённых вод, ИЗВ — 1,15.

Канал Карасу — район парка Фурката. Качество воды III класса умеренно загрязнённых вод, ИЗВ — 1,68.

Канал Салар — ниже Экопарка. Качество воды соответствует IV классу загрязнённых вод, ИЗВ — 2,88.

Канал Анхор — ниже Малой кольцевой автодороги. Качество воды II класса чистых вод, ИЗВ — 0,83.

Канал Бурджар — район парка Magic city. Качество воды III класса умеренно загрязнённых вод, ИЗВ — 1,05.

Чарвакское водохранилище — качество воды II класса чистых вод, ИЗВ — 0,99.

Тюябугузское водохранилище — качество воды III класса умеренно загрязнённых вод, ИЗВ — 1,22.

Индекс загрязнения воды используется для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоёмах, но и оценивать временную и пространственную динамику качества воды.

Критерии загрязнённости воды. Нажмите для увеличения.



Загрязнение поверхностных вод в первом квартале

Ранее Узгидромет публиковал информацию о состоянии загрязнения поверхностных вод в Узбекистане за первый квартал 2023 года.

Наблюдения за состоянием поверхностных вод проводили на 59 объектах, 86 пунктах, 108 створах. Было отобрано и проанализировано 220 проб, выполнен химический анализ по определению солевого состава, биогенных и загрязняющих.

По итогам исследований сделан вывод, что водотоки Ташкента и Ташкентской области в I квартале 2023 года по-прежнему несут наибольшую антропогенную нагрузку. Уровень загрязнения существенно не отличается от уровня загрязнения такого же периода 2022 года.

В створе канала Салар ниже Ташкента были отмечены превышения по азоту нитритному, азоту аммонийному, фенолу, меди, нефтепродуктам и сульфатам. Он имел IV класс загрязнённой воды, ИЗВ — 3,7.

Загрязнённым участком водотока является также створ этого канала ниже города Янгиюля. Превышение концентраций было отмечено по азоту нитритному, азоту аммонийному, фенолу, нефтепродуктам, соединениям меди и сульфатам. ИЗВ — 3.8, IV класс — загрязнённая вода.

В канале Карасу за этот период отмечались превышения концентраций по меди, хрому IV и азоту аммонийному. ИЗВ — 1.3, III класс — умеренно загрязнённая вода.

В водах канала Бозсу также наблюдалось превышение по сульфатам, азоту нитритному, соединениям меди и азоту аммонийному. ИЗВ — 1,9, III класс — умеренно загрязнённая вода.

Река Чирчик в створе ниже города Чирчика имела превышение по азоту аммонийному, азоту нитритному и меди. ИЗВ — 2, III класс — умеренно загрязнённая вода. Ниже Ташкента превышения отмечалось также по азоту аммонийному, азоту нитритному, меди и сульфатам. ИЗВ — 2,1, III класс — умеренно загрязнённая вода.