Общественные активисты высказались о ситуации вокруг прокурора Бандиханского района Сурхандарьинкой области Соатмурода Махманова. Как мы сообщали ранее, он отчитал глав махаллей за невыполненный план по сбору налогов, назвав их «собачьим отродьем». Потом он оскорбил учителей. Затем ударил фермера по голове сапогами и оскорбил его.

По итогам проверки Генеральная прокуратура Узбекистана квалифицировала его действия только как дисциплинарное нарушение.

Бывший депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, ныне советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Расул Кушербаев до публикации заявления Генпрокуратуры выразил удивление, почему человек, «который не достоин должности прокурора и не годится ни для чего, кроме как пятнать сферу прокуратуры, до сих пор не уволен и не привлечён к ответственности».

«Если прокуратура не накажет должным образом и не уволит этого представителя-нарушителя, она не должна трогать и привлекать к ответственности и граждан-нарушителей, работающих в других сферах, как и прокурора. Тогда будет равенство и справедливость в применении законов», — отметил он.

После публикации заявления Генпрокуратуры Расул Кушербаев написал: «Оказывается, собачье отродье не является оскорблением».

«Значит, называть кого-то собачьим отродьем, оскорблять, поднимать руку не влечёт за собой административной или уголовной ответственности. Особенно если это делается в отношении председателей махаллей и фермеров», — отметил он.

«Если исходить из этого, мы можем оскорбить любого, кого захотим, вне зависимости от того, является он должностным лицом или нет. Даже если это некультурно, это не является правонарушением! Браво, спасибо прокуратуре за равенство в применении законов, справедливость и пример народу!» — заявил он.

Юрист и блогер Зафарбек Солижонов указал, что фермер при желании может подать в суд на прокурора и взыскать материальный и моральный ущерб. Однако, по его мнению, главная проблема в этой ситуации заключается в «устной системе разделения на сектора».

Напомним, в августе 2017 года постановлением президента территории Каракалпакстана, областей, районов, городов были разделены на секторы по комплексному социально-экономическому развитию, возглавляемые соответственно председателем Жокаргы Кенеса, хокимами областей и Ташкента, районов (городов), руководителями территориальных органов прокуратуры, внутренних дел и государственной налоговой службы.

«Как исключения из административного деления по Конституции также была введена устная система секторов. С тех пор прокуратура отклонилась от своей основной деятельности. Документ, принятый 21 год назад, устарел, но действует. Мне хочется смеяться, когда я вижу какие-то новости о прокурорах: муку раздавал, [занимался] пшеницей, на сборе хлопка, проведал такого-то и т. д. », — отметил он.

По его мнению, прокуратура должна быть выведена из системы секторов. Прокуроры, которые должны обеспечивать соблюдение закона, бороться с преступностью и предотвращать её, заняты выполнением повторяющихся социальных функций. «Где аксакал? Он раздаёт одежду нуждающейся семье. Где прокурор? Он делает то же самое в соседней махалле». Смешно? То, что они подчиняются хокимам — местным «диктаторам», это неписаный закон. Они никогда не обучались этой работе. Должна быть сила, чтобы вернуть в рамки чиновников, которые оторвались от земли, — прокуратура", — отметил он.

Зафарбек Солижонов подчеркнул, что необходимо скорее принять закон «О прокуратуре» в новой редакции, чтобы «они не забыли о своих реальных обязанностях».

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов в ответ на пост Солижонова заявил, что дело не в законе «О прокуратуре», поскольку по действующему закону органы прокуратуры не входят в систему секторов, а также не владеют социальными функциями. Согласно закону, основными задачами органов прокуратуры являются обеспечение верховенства закона, укрепление законности, защита прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, конституционного строя, предупреждение и профилактика правонарушений.

Органы прокуратуры составляют единую централизованную систему, возглавляемую генеральным прокурором, и действуют на основе подчинения и подотчётности нижестоящих прокуроров вышестоящим и генпрокурору.

Согласно Конституции в новой редакции, которая имеют силу прямого действия, органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от других государственных органов, иных организаций, должностных лиц, подчиняясь только Конституции и законам страны.

Он упомянул случай с заместителем советника президента Шухратом Ганиевым, который давал поручения прокурорам, однако уполномоченные органы до сих пор не отреагировали на ситуацию, в том числе органы прокуратуры.

«В целом Конституция чётко отражает административное устройство и систему управления Узбекистана. Ни одной статьи или предложения о системе „секторов“ в ней нет. Мы должны вернуться к работе в рамках принятой нами Конституции и законов», — отметил Комил Джалилов.