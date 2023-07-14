Тысячи украинских граждан содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях Украины, где их подвергают пыткам и используют для рабского труда. Об этом говорится в новом расследовании Associated Press (AP).

Как выяснило AP, в распоряжении которого оказался российский правительственный документ, Россия планирует построить ещё не менее 25 подобных тюрем на оккупированной части Украины к 2026 году.

«Многие гражданские лица задерживаются за предполагаемые мелкие правонарушения, такие как разговор по-украински или просто за то, что они были молодыми людьми в оккупированном регионе, и часто удерживаются без предъявления обвинений. Других обвиняют как террористов, комбатантов или людей, „сопротивляющихся специальной военной операции“ (так руководство России называет вторжение в Украину — ред.). Сотни используются российскими военными для рабского труда — рытья траншей и других укреплений, а также братских могил», — пишет AP.

Во время работы над расследованием журналисты AP поговорили с десятками людей, включая бывших украинских узников и военнопленных, с семьями задержанных, с сотрудниками украинской разведки, а также проанализировали спутниковые снимки, соцсети, правительственные документы и письма Красного Креста.

«Полученные от них данные, а также спутниковые снимки, соцсети, правительственные документы и письма Красного Креста подтверждают, что в России существует масштабная система содержания под стражей и жестокого обращения с гражданским населением, прямо противоречащая Женевским конвенциям», — говорится в материале.

Бывшие узники, с которыми поговорило AP, рассказали, что пытки в этих тюрьмах «обычное явление». Они включали удары электрическим током, избиение до переломов и имитация удушения. Многие рассказали, что были свидетелями смертей.

В июньском отчёте ООН о задержаниях украинских мирных жителей в ходе российского вторжения в Украину задокументировано 77 случаев казни гражданских пленников и смерть одного человека в результате пыток. Более 90% гражданских пленников, задержанных военными России, также рассказали о пытках и жестоком обращении, включая сексуальное насилие.

Некоторых гражданских, как пишет AP, держали под стражей в течение нескольких дней или недель, других — более года. Точное количество граждан Украины, которые сегодня находятся под стражей в российских тюрьмах, неизвестно. По подсчётам украинских властей, около 10 тысяч мирных жителей могли быть задержаны с февраля 2022 года.

Россия не признает факт удержания гражданских лиц, говорится в материале. В дальнейшем пленные служат «разменной монетой при обмене на российских солдат», хотя международное право запрещает обменивать мирных жителей на военнопленных.

По данным AP, на оккупированных территориях Украины сейчас действуют минимум 63 тюрьмы (по данным ООН — 125), в которых содержатся украинские граждане. Их также отправляют в тюрьмы на территории России и Беларуси, где, как подсчитало AP, находятся по меньшей мере 40 подобных мест содержания.