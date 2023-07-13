«Газета.uz» писала. что Научно-исследовательский институт шелководства в Ташкенте переводится в Андижан. Он занимает территорию более 19 га (когда-то — 100 га). Местных жителей волнует судьба около 18 тысяч растущих здесь деревьев. Они просят власти Узбекистана «сделать доброе дело, которое останется в памяти», превратив это место в национальный парк, а также отдать одно из зданий института под детское учреждение, например, школу, чтобы детям не приходилось пересекать автодорогу.

После нашего репортажа советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Расул Кушербаев в интервью UzReport TV заявил, что ни одно дерево на территории института повреждено не будет.

«Мы категорически против вырубки и пересадки деревьев, — сказал он. — Наша позиция такова: какой бы проект ни планировался к реализации здесь, он должен осуществляться с сохранением деревьев».

Он сообщил, что сформирована группа для учёта деревьев на территории института, которая проведёт инвентаризацию всех растущих здесь деревьев.

«Ни одно дерево не будет срублено. Мы это возьмём на особый контроль… Мы поддерживаем предложения населения», — отметил бывший депутат.

«Вместе с жителями мы тоже внесём своё предложение в уполномоченные органы. На данный момент нам неизвестна позиция хокимията по этому вопросу, но наша позиция: сохранить природу и рассматривать это как продолжение проекта „Яшил макон“ (по озеленению Узбекистана — ред.). Самое главное, мы очень рады, что население небезразлично к этому вопросу», — сказал Расул Кушербаев.