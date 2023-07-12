Узбекский научно-исследовательский институт шелководства в Ташкенте, который пока располагается в махалле «Ипакчи» Шайхантахурского района, переезжает в Мархаматский район Андижанской области. Это предусмотрено постановлением (от 24 февраля 2023 года) и указом (1 июня) президента Узбекистана.

Жители махалли «Ипакчи» сообщили о слухах о массовой застройке в связи с переездом. Они обеспокоены судьбой 18 тысяч деревьев, которые растут на территории института. Корреспонденты «Газеты.uz» поговорили с жителями махалли и сотрудниками НИИ.

В беседе с «Газетой.uz» директор института Шухрат Абдулазизов рассказал, что здание института было построено в 1960-х годах. На данный момент НИИ занимает площадь в более чем 19 га. Раньше она была почти в 5 раз больше — 100 га. По мере застройки территории частными домами территория сократилась.





Директор привёл две причины переезда института. «Во-первых, из-за появления большого количества жилых домов была нарушена ирригационная сеть. То есть вода не доходит до плантаций тутовника, принадлежащих институту. Для дальнейшего развития шёлковой промышленности институту выделяется в Мархаматском районе Андижана большой комплекс площадью 9,5 га и 14 га земли для целевого использования. Сейчас идёт работа по переезду и размещению в новом комплексе», — сказал Шухрат Абдулазизов.

На вопрос о будущем здания института он сказал: «У нас нет информации об этом. Но согласно указу президента, эти здания будут переданы организации, которая сегодня распоряжается государственным имуществом. Эта организация будет согласовывать вопрос с вышестоящими органами. Я думаю, что в будущем стоит цель не нанести вред этим деревьям», — сказал он.

Большую часть территории в 19 га занимают тутовники. Здесь имеется уникальная коллекция тутовников, питомник и опытные плантации. Вокруг зданий же растут другие деревья — хвойные, чинары.





«Мы не знаем, что будет с плантациями тутовника после переезда института, — признал Шухрат Абдулазизов. — Думаю, ответственные организации и те, кто переедут сюда, примут меры, чтобы всё сохранить, сохранить состояние, которое обеспечивает естественный кислород».

«Зелёную территорию нужно превратить в национальный парк»

72-летний житель махалли «Ипакчи» Абдулла Азимов рассказал, что территория института служит источником кислорода для Шайхантахурского, Чиланзарского и Алмазарского районов.

«Здесь растёт тутовник, пригодный для шелководства, декоративные деревья, это зелёное пространство. Воздух очень чистый. Мы слышали, что Институт шелководства переезжает в Андижан. Есть разные слухи о том, [что на территории НИИ построят] завод и другие здания, мы против этого. Будущему поколению, [проживающему здесь], нужен кислород, нужен чистый воздух. Это место должно остаться зелёным. Разве мы можем потерять имеющиеся деревья? Разве это не манкуртизм? Разве мало мы уже потеряли деревьев?.. Столько сделали ошибок, зачем делать новые?» — сказал он.

Мужчина считает, что тысячи растущих здесь деревьев нужно сохранить, придав территории статус национального парка. Так власти могли бы «сделать доброе дело, которое останется в памяти».





«Пусть народ дышит кислородом, который здесь есть. В махаллях вокруг института проблема с водой. Этот институт тоже переводят из-за нехватки воды. Столько земли отдали под строительство частных домов. Люди закапывали арыки, чтобы через их дворы не текла вода», — сказал Абдулла Азимов.

«Сохранить зелёную зону и передать здание под начальную школу»

84-летний житель Мухаммаджон Зокиров также против вырубки деревьев. Он считает, что здание института может быть передано детскому учреждению.

«Разве можно допустить потерю стольких деревьев? И в этом мире, и в другом это грех, это нехорошо. Их нужно максимально сохранить. Если отдать здание детям, прилегающую территорию можно ещё озеленить. Но лишиться деревьев будет несправедливо. Деревья очень полезны для людей: уменьшают пыль, делают воздух чище, люди могут гулять в прохладе. Со всех сторон польза, от деревьев никакого вреда нет, — сказал мужчина.

Кабулжон Достмухаммедов, которому 89 лет, сообщил, что в «Ипакчи» нет начальной школы. По его словам, жители обращаются к властям с просьбой открыть школу с 2018 года, но безрезультатно.





«Мы бы хотели, чтобы одно из зданий института отдали народу под школу, чтобы не рубили деревья и не выставляли здание на торги. Если здание института выставят на аукцион, мы боимся, что выигравший бизнесмен срубит почти 18 тысяч деревьев и всё разрушит», — говорит он.

Абдулла Азимов, обращаясь к властям, попросил не трогать ни одного дерева: «Наша просьба заключается том, чтобы руководители республики, хоким столицы и ведомства, ответственные за экологию, объединились в этом вопросе и ради будущего поколения и экологии превратили эту территорию в национальный парк».

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