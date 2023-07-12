В социальных сетях распространились сообщения о якобы произошедшем пожаре в торговом центре Megaplanet в Юнусабадском районе Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС заявили, что на видео, опубликованных в сети, на самом деле запечатлено тактическое учение спасательных служб, проведённое 12 июля. «Пожара не было», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство уточнило, что учение проводится в рамках мероприятия «Dolzarb 30 kun» по проверке пожарной безопасности, который проходит в Узбекистане с 10 июля по 10 августа.

«Профилактические мероприятия и специальные тактико-тренировочные учения пройдут в крупных торговых центрах, местах массового скопления людей, жилых домах и объектах социальной сферы», — отметили в МЧС.