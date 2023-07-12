Электричество

С 0:00 до 8:00 13 июля в отдельных частях трёх районов Ташкента будет временно отключена подача электричества, сообщило Министерство энергетики Узбекистана. Это связано с ремонтными работами на электрических сетях.

В связи с заменой трансформатора мощностью 10000 кВА на подстанции «Ялангач» на трансформатор 16000 кВА электричество с 0:00 до 5:00 будет отсутствовать в Мирзо-Улугбекском районе по адресам:

махалли «Ялангач», «Катта Ялангач», «Ахмад Югнаки», «Тракторсозлар», «Азамат», «Хумоюн», а также массивах ТТЗ-1, 2, 3 и 4.

В Алмазарском и Юнусабадском районах будут производиться монтажные работы кабеля 110 кВ, электричества не будет с 0:00 до 8:00 по адресам:

Алмазарский район: махалли «Иброхим ота», «Чукурсой», «Ахил», «Мойарик»;

махалли «Иброхим ота», «Чукурсой», «Ахил», «Мойарик»; Юнусабадский район: частично махалли «Хасанбой», «Катта Хасанбой», «Шарк хакикати», «Туркистон», «Йуларик», «Акбаробод», «Тикланиш», «Астробод», «Хамкоробод», «Исломобод», «Собиробод», «Нурмакон», «Мингчинор» и ТЦ-4.

Ремонтные работы могут завершиться раньше указанного времени.

Горячая вода

Компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что в связи с ремонтными работами на электрических сетях и остановом котельной ТЦ-4 (ООО «Таштеплоцентраль») в полночь будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

Юнусабадский район: кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ц-4, Ц-5, Ц-6, Бадамзар, ул. Чингиза Айтматова, МКАД, Мингурик, Башкирская;

кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ц-4, Ц-5, Ц-6, Бадамзар, ул. Чингиза Айтматова, МКАД, Мингурик, Башкирская; Шайхантахурский район: массивы Белтепа, Джарарык, Ибн Сино-1, 2, Хувайдо, Ц-12, Ц-15;

массивы Белтепа, Джарарык, Ибн Сино-1, 2, Хувайдо, Ц-12, Ц-15; Алмазарский район: Вузгородок, Себзар, Тахтапул, Северный Алмазар, Тансикбаева-1, 2, 3, 4, Камарнисо, Сагбан, Чимбай, Олимпия, Каланова, Медгородок, Г-30, ТашГУПИ, Каракамыш-1/1, ½, 1/3, ¼, 2/3, 2/4, 2/5, массив Университет, ул. Ходжаева;

Вузгородок, Себзар, Тахтапул, Северный Алмазар, Тансикбаева-1, 2, 3, 4, Камарнисо, Сагбан, Чимбай, Олимпия, Каланова, Медгородок, Г-30, ТашГУПИ, Каракамыш-1/1, ½, 1/3, ¼, 2/3, 2/4, 2/5, массив Университет, ул. Ходжаева; Мирзо-Улугбекский район: Ц-1, Ц-2, площадь Хамида Алимджана;

Ц-1, Ц-2, площадь Хамида Алимджана; Яшнабадский район: ул. Таракиёт, Садыка Азимова.

Возобновление подачи горячей воды запланировано на 14:00 13 июля после восстановления электроснабжения и полноценного запуска котельной.