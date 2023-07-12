Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня, сообщила пресс-служба МИДа.

«Мы добились многих результатов в нашем сотрудничестве. Ещё больше впереди. Узбекско-китайские отношения развиваются высокими темпами, а имеющийся потенциал ещё выше», — отметил Бахтиёр Саидов в публикации в своём Telegram-канале.





Согласно данным на сайте посольства Китая, Юй Цзюнь родился в 1972 году. Ранее работал в департаментах и управлениях МИД страны, а также в посольствах и консульствах за рубежом.

Предыдущий посол Китая Цзян Янь завершила дипломатическую миссию в феврале этого года.