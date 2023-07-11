9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента, по итогам которых, набрав 87,05% голосов, победил действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. «Газета.uz» в день голосования наблюдала за процессом подсчёта голосов в столичном избирательном округе (репортаж) и смогла ознакомиться с результатами с 47 участков из разных районов Ташкента.

Трое других кандидатов составили реальную конкуренцию только на одном из изученных нами участков — 672-м в школе №198 в Яшнабадском районе. Там явка составила 92,9% (2216 из 2384 избирателей).

Здесь Шавкат Мирзиёев, выдвинутый УзЛиДеП и поддержанный «Миллий тикланиш», получил 1080 голосов (48,7%), кандидат от Народно-демократической партии Улугбек Иноятов — 417 голосов (18,8%), кандидат от «Адолат» Робахон Махмудова — 341 (15,4%) и кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев — 228 (10,3%).

На остальных участках действующий президент победил с довольно большим отрывом.

Недействительными (не путать с испорченными) считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых при голосовании знак «+», «х» или галочка проставлены более чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном.

Испорченным бюллетенем считается тот, при заполнении которого голосующий совершил ошибку и взамен которого ему был выдан новый бюллетень, о чём была сделана отметка в списке избирателей и на обороте данного погашенного испорченного бюллетеня.

Результатов голосования на 47 участках

99-й участок

Число избирателей — 200

Проголосовали — 200 (100%)

Шавкат Мирзиёев — 193 (96,5%)

Робахон Махмудова — 4 (2%)

Улугбек Иноятов — 1 (0,5%)

Абдушукур Хамзаев — 1 (0,5%)

Недействительные бюллетени — 1 (0,5%)

112-й участок

Число избирателей — 60

Проголосовали — 60 (100%)

Шавкат Мирзиёев — 55 (91,7%)

Робахон Махмудова — 3 (5%)

Улугбек Иноятов — 1 (1,7%)

Абдушукур Хамзаев — 0 (0%)

Недействительные бюллетени — 1 (1,7%)

128-й участок

Число избирателей — 2318

Проголосовали — 2230 (96,2%)

Шавкат Мирзиёев — 2059 (88,8%)

Робахон Махмудова — 104 (4,5%)

Улугбек Иноятов — 32 (1,4%)

Абдушукур Хамзаев — 8 (0,3%)

Недействительные бюллетени — 27 (1,2%)

169-й участок

Число избирателей — 2030

Проголосовали — 1878 (92,5%)

Шавкат Мирзиёев — 1637 (87,2%)

Робахон Махмудова — 133 (7,1%)

Абдушукур Хамзаев — 53 (2,8%)

Улугбек Иноятов — 36 (1,9%)

Недействительные бюллетени — 19 (1%)

199-й участок

Число избирателей — 1179

Проголосовали — 1095 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 916 (83,6%)

Робахон Махмудова — 65 (5,9%)

Улугбек Иноятов — 54 (4,3%)

Абдушукур Хамзаев — 43 (3,9%)

Недействительные бюллетени — 17 (1,5%)

217-й участок

Число избирателей — 1481

Проголосовали — 1376 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 1152 (83,7%)

Робахон Махмудова — 81 (5,9%)

Улугбек Иноятов — 68 (4,9%)

Абдушукур Хамзаев — 54 (3,9%)

Недействительные бюллетени — 21 (1,5%)

252-й участок

Число избирателей — 2465

Проголосовали — 2289 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 1916 (83,7%)

Робахон Махмудова — 135 (5,9%)

Улугбек Иноятов — 113 (4,9%)

Абдушукур Хамзаев — 90 (3,9%)

Недействительные бюллетени — 35 (1,5%)

266-й участок

Число избирателей — 352

Проголосовали — 327 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 274 (83,8%)

Робахон Махмудова — 19 (5,8%)

Улугбек Иноятов — 16 (4,9%)

Абдушукур Хамзаев — 13 (4%)

Недействительные бюллетени — 5 (1,5%)

362-й участок

Число избирателей — 931

Проголосовали — 910 (97,7%)

Шавкат Мирзиёев — 870 (95,6%)

Абдушукур Хамзаев — 13 (1,4%)

Улугбек Иноятов — 11 (1,2%)

Робахон Махмудова — 8 (0,9%)

Недействительные бюллетени — 13 (1,4%)

364-й участок

Число избирателей — 1746

Проголосовали — 1729 (99%)

Шавкат Мирзиёев — 1561 (90,3%)

Улугбек Иноятов — 68 (3,9%)

Робахон Махмудова — 57 (3,3%)

Абдушукур Хамзаев — 42 (2,5%)

Недействительные бюллетени — 17 (1%)

365-й участок

Число избирателей — 2132

Проголосовали — 2088 (97,9%)

Шавкат Мирзиёев — 1831 (87,7%)

Робахон Махмудова — 95 (4,5%)

Абдушукур Хамзаев — 85 (4,1%)

Улугбек Иноятов — 67 (3,2%)

Недействительные бюллетени — 10 (0,5%)

367-й участок

Число избирателей — 1838

Проголосовали — 1784 (97%)

Шавкат Мирзиёев — 1552 (87%)

Улугбек Иноятов — 64 (3,6%)

Абдушукур Хамзаев — 52 (2,9%)

Робахон Махмудова — 36 (2%)

Недействительные бюллетени — 80 (4,5%)

368-й участок

Число избирателей — 2600

Проголосовали — 2536 (97,5%)

Шавкат Мирзиёев — 2330 (91,9%)

Абдушукур Хамзаев — 58 (2,3%)

Робахон Махмудова — 55 (2,2%)

Улугбек Иноятов — 43 (1,7%)

Недействительные бюллетени — 50 (2%)

369-й участок

Число избирателей — 2452

Проголосовали — 2399 (97,8%)

Шавкат Мирзиёев — 2324 (96,6%)

Робахон Махмудова — 25 (1%)

Абдушукур Хамзаев — 14 (0,6%)

Улугбек Иноятов — 9 (0,4%)

Недействительные бюллетени — 27 (1,1%)

373-й участок

Число избирателей — 2682

Проголосовали — 2511 (93,6%)

Шавкат Мирзиёев — 1762 (70,2%)

Улугбек Иноятов — 281 (11,2%)

Робахон Махмудова — 252 (10%)

Абдушукур Хамзаев — 215 (8,6%)

Недействительные бюллетени — 0

378-й участок

Число избирателей — 2823

Проголосовали — 2767 (98%)

Шавкат Мирзиёев — 2214 (80%)

Улугбек Иноятов — 195 (7%)

Робахон Махмудова — 166 (6%)

Абдушукур Хамзаев — 160 (5,8%)

Недействительные бюллетени — 32 (1,2%)

380-й участок

Число избирателей — 2935

Проголосовали — 2815 (95,9%)

Шавкат Мирзиёев — 2728 (96,9%)

Улугбек Иноятов — 33 (1,2%)

Робахон Махмудова — 20 (0,7%)

Абдушукур Хамзаев — 6 (0,2%)

Недействительные бюллетени — 15 (1%)

382-й участок

Число избирателей — 2761

Проголосовали — 2655 (96,2%)

Шавкат Мирзиёев — 2470 (93%)

Робахон Махмудова — 69 (2,6%)

Улугбек Иноятов — 56 (2,1%)

Абдушукур Хамзаев — 45 (1,7%)

Недействительные бюллетени — 15 (0,6%)

383-й участок

Число избирателей — 3009

Проголосовали — 2926 (97,2%)

Шавкат Мирзиёев — 2812 (96,1%)

Улугбек Иноятов — 59 (2%)

Робахон Махмудова — 22 (0,8%)

Абдушукур Хамзаев — 14 (0,5%)

Недействительные бюллетени — 17 (0,6%)

386-й участок

Число избирателей — 2588

Проголосовали — 2570 (99,3%)

Шавкат Мирзиёев — 2040 (79,3%)

Робахон Махмудова — 190 (7,4%)

Улугбек Иноятов — 141 (5,5%)

Абдушукур Хамзаев — 136 (5,3%)

Недействительные бюллетени — 63 (2,5%)

387-й участок

Число избирателей — 2094

Проголосовали — 2094 (100%)

Шавкат Мирзиёев — 1823 (87,1%)

Робахон Махмудова — 107 (5,1%)

Абдушукур Хамзаев — 102 (4,9%)

Улугбек Иноятов — 62 (3%)

Недействительные бюллетени — 0

474-й участок

Число избирателей — 2845

Проголосовали — 2737 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 2496 (91,2%)

Абдушукур Хамзаев — 109 (4%)

Робахон Махмудова — 85 (3,1%)

Улугбек Иноятов — 23 (0,8%)

Недействительные бюллетени — 24 (0,9%)

490-й участок

Число избирателей — 1529

Проголосовали — 1484 (97%)

Шавкат Мирзиёев — 1188 (80%)

Улугбек Иноятов — 142 (9,6%)

Робахон Махмудова — 96 (6,5%)

Абдушукур Хамзаев — 26 (1,7%)

Недействительные бюллетени — 32 (2,2%)

501-й участок

Число избирателей — 2165

Проголосовали — 2130 (99,7%)

Шавкат Мирзиёев — 1925 (90,4%)

Улугбек Иноятов — 94 (4,4%)

Робахон Махмудова — 66 (3,1%)

Абдушукур Хамзаев — 26 (1,2%)

Недействительные бюллетени — 19 (0,9%)

506-й участок

Число избирателей — 1538

Проголосовали — 1524 (99%)

Шавкат Мирзиёев — 1290 (84,6%)

Абдушукур Хамзаев — 113 (7,4%)

Робахон Махмудова — 53 (3,5%)

Улугбек Иноятов — 49 (3,2%)

Недействительные бюллетени — 19 (1,2%)

507-й участок

Число избирателей — 1949

Проголосовали — 1890 (96,9%)

Шавкат Мирзиёев — 1545 (81,7%)

Улугбек Иноятов — 130 (6,9%)

Абдушукур Хамзаев — 130 (6,9%)

Робахон Махмудова — 55 (2,9%)

Недействительные бюллетени — 30 (1,6%)

508-й участок

Число избирателей — 1739

Проголосовали — 1670 (96%)

Шавкат Мирзиёев — 1422 (85,1%)

Робахон Махмудова — 90 (5,4%)

Улугбек Иноятов — 83 (5%)

Абдушукур Хамзаев — 56 (3,4%)

Недействительные бюллетени — 19 (1,1%)

509-й участок

Число избирателей — 1201

Проголосовали — 924 (76,9%)

Шавкат Мирзиёев — 820 (88,7%)

Робахон Махмудова — 38 (4,1%)

Абдушукур Хамзаев — 24 (2,6%)

Улугбек Иноятов — 23 (2,5%)

Недействительные бюллетени — 19 (2,1%)

510-й участок

Число избирателей — 1023

Проголосовали — 950 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 782 (82,3%)

Робахон Махмудова — 79 (8,3%)

Абдушукур Хамзаев — 41 (4,3%)

Улугбек Иноятов — 28 (2,9%)

Недействительные бюллетени — 20 (2,1%)

512-й участок

Число избирателей — 2105

Проголосовали — 1960 (93,1%)

Шавкат Мирзиёев — 1805 (92,1%)

Робахон Махмудова — 65 (3,3%)

Абдушукур Хамзаев — 54 (2,8%)

Улугбек Иноятов — 10 (0,5%)

Недействительные бюллетени — 26 (1,3%)

514-й участок

Число избирателей — 1356

Проголосовали — 1347 (99,3%)

Шавкат Мирзиёев — 1164 (86,4%)

Улугбек Иноятов — 52 (3,9%)

Робахон Махмудова — 51 (3,8%)

Абдушукур Хамзаев — 50 (4,5%)

Недействительные бюллетени — 20 (1,5%)

518-й участок

Число избирателей — 659

Проголосовали — 605 (91,8%)

Шавкат Мирзиёев — 541 (89,4%)

Улугбек Иноятов — 21 (3,5%)

Абдушукур Хамзаев — 18 (3%)

Робахон Махмудова — 6 (1%)

Недействительные бюллетени — 19 (3,1%)

521-й участок

Число избирателей — 2134

Проголосовали — 2092 (98%)

Улугбек Иноятов — 84 (4%)

Шавкат Мирзиёев — 1844 (88,1%)

Робахон Махмудова — 92 (4,4%)

Абдушукур Хамзаев — 50 (2,4%)

Недействительные бюллетени — 22 (1,1%)

522-й участок

Число избирателей — 1282

Проголосовали — 1184 (92,3%)

Шавкат Мирзиёев — 956 (80,7%)

Робахон Махмудова — 76 (6,4%)

Абдушукур Хамзаев — 76 (6,4%)

Улугбек Иноятов — 47 (4%)

Недействительные бюллетени — 29 (2,4%)

524-й участок

Число избирателей — 1225

Проголосовали — 1199 (97,9%)

Шавкат Мирзиёев — 961 (80,2%)

Робахон Махмудова — 80 (6,7%)

Улугбек Иноятов — 73 (6,1%)

Абдушукур Хамзаев — 58 (4,8%)

Недействительные бюллетени — 27 (2,3%)

526-й участок

Число избирателей — 2495

Проголосовали — 2392 (95,9%)

Шавкат Мирзиёев — 2158 (90,2%)

Робахон Махмудова — 95 (4%)

Абдушукур Хамзаев — 87 (3,6%)

Улугбек Иноятов — 26 (1,1%)

Недействительные бюллетени — 26 (1,1%)

529-й участок

Число избирателей — 1784

Проголосовали — 1733 (97,1%)

Шавкат Мирзиёев — 1470 (84,8%)

Абдушукур Хамзаев — 132 (7,6%)

Робахон Махмудова — 80 (4,6%)

Улугбек Иноятов — 30 (1,7%)

Недействительные бюллетени — 21 (1,2%)

530-й участок

Число избирателей — 2487

Проголосовали — 2350 (94,5%)

Шавкат Мирзиёев — 2067 (88%)

Абдушукур Хамзаев — 135 (5,7%)

Робахон Махмудова — 93 (4%)

Улугбек Иноятов — 26 (1,1%)

Недействительные бюллетени — 29 (1,2%)

533-й участок

Число избирателей — 1989

Проголосовали — 1962 (98,6%)

Шавкат Мирзиёев — 1731 (88,2%)

Робахон Махмудова — 91 (4,6%)

Улугбек Иноятов — 68 (3,5%)

Абдушукур Хамзаев — 37 (1,9%)

Недействительные бюллетени — 35 (1,8%)

534-й участок

Число избирателей — 2302

Проголосовали — 2201 (95,6%)

Шавкат Мирзиёев — 1991 (90,5%)

Улугбек Иноятов — 117 (5,3%)

Робахон Махмудова — 30 (1,4%)

Абдушукур Хамзаев — 27 (1,2%)

Недействительные бюллетени — 36 (1,8%)

536-й участок

Число избирателей — 2310

Проголосовали — 2251 (97,4%)

Шавкат Мирзиёев — 1985 (88,2%)

Абдушукур Хамзаев — 140 (6,2%)

Улугбек Иноятов — 73 (3,2%)

Робахон Махмудова — 32 (1,4%)

Недействительные бюллетени — 21 (0,9%)

538-й участок

Число избирателей — 2508

Проголосовали — 2416 (96,3%)

Шавкат Мирзиёев — 2256 (93,4%)

Робахон Махмудова — 53 (2,2%)

Улугбек Иноятов — 43 (1,8%)

Абдушукур Хамзаев — 36 (1,5%)

Недействительные бюллетени — 28 (1,2%)

549-й участок

Число избирателей — 90

Проголосовали — 90 (100%)

Шавкат Мирзиёев — 74 (8,2%)

Робахон Махмудова — 7 (7,8%)

Улугбек Иноятов — 5 (5,6%)

Абдушукур Хамзаев — 4 (4,4%)

Недействительные бюллетени — 0

630-й участок

Число избирателей — 452

Проголосовали — 331 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 273 (82,5%)

Улугбек Иноятов — 18 (5,4%)

Робахон Махмудова — 14 (4,2%)

Абдушукур Хамзаев — 8 (2,4%)

Недействительные бюллетени — 18 (5,4%)

672-й участок

Число избирателей — 2384

Проголосовали — 2216 (92,9%)

Шавкат Мирзиёев — 1080 (48,7%)

Улугбек Иноятов — 417 (18,8%)

Робахон Махмудова — 341 (15,4%)

Абдушукур Хамзаев — 228 (10,3%)

Недействительные бюллетени — 150 (6,8%)

697-й участок

Число избирателей — 111

Проголосовали — 111 (96,3%)

Шавкат Мирзиёев — 105 (94,6%)

Робахон Махмудова — 3 (2,7%)

Абдушукур Хамзаев — 2 (1,8%)

Улугбек Иноятов — 1 (0,9%)

Недействительные бюллетени — 0

803-й участок

Число избирателей — 2304

Проголосовали — 2200 (95,5%)

Шавкат Мирзиёев — 2001 (86,8%)

Улугбек Иноятов — 75 (3,3%)

Абдушукур Хамзаев — 62 (2,6%)

Робахон Махмудова — 40 (1,7%)

Недействительные бюллетени — 22 (0,9%)

Данные по другим участкам столицы «Газете.uz» получить не удалось. Отметим, что специального сайта, где публиковались бы данные с каждого избирательного участка, данные по районам, городам и областям, нет. Центральная избирательная комиссия сообщала только общие данные по регионам.

Напомним, 10 июля «Газета.uz» публиковала общую статистику голосов по столице. Всего в Ташкенте был зарегистрирован 1 миллион 648 тысяч 441 избиратель, а также 323 тысячи 626 избирателей за рубежом (в сумме 1 миллион 972 тысячи 67). Проголосовали 1,439 миллиона избирателей, явка составила 72,96% — ниже общей явки по стране (79,88%).

За Шавката Мирзиёева в столице голоса отдали 1 миллион 222 тысячи 3 человека, или 84,92% (это ниже показателя по стране — 87,05%).

Улугбек Иноятов набрал в столице 4,58% голосов — 65116. То есть он занял второе место, хотя по итогам выборов он был последним.

Абдушукур Хамзаев набрал 4,17% голосов — за него проголосовали 60032 человека.

Робахон Махмудова получила 3,8% голосов — 54680 человек. В Ташкенте она заняла последнее место, по стране — второе.