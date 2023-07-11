В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана появится должность инвестиционного менеджера, подчиняющегося непосредственно министру, для сопровождения «каждого нового инвестора». Об этом на совещании 11 июля по вопросам привлечения инвестиций в страну заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Инвестиционные менеджеры будут находиться в постоянном контакте с иностранными инвесторами и решать возникающие у них вопросы, отметил президент.

Всем заместителям министров инвестиций и иностранных дел поставлена задача совместно с инвестиционными менеджерами начать практическую работу с 437 инвесторами на основе новой системы, а также привлечь дополнительно 3 млрд долларов инвестиций уже в текущем году.

Президент поставил задачу ускорить реализацию 1500 проектов, включённых в инвестиционную программу, с освоением 12,1 млрд долларов иностранных инвестиций.

В частности, в рамках государственной инвестпрограммы намечено организовать работу на основе подхода «лойихабай» (по каждому проекту) и запустить 272 крупных объектов на сумму 11,5 млрд долларов раньше срока. Ответственными за каждый проект нести будут закреплённые за ними министр, заместители министров и руководители банков.

Для досрочного запуска 89 крупных проектов в регионах должны быть решены вопросы с инфраструктурой. В бюджет текущего года на инфраструктурные проекты заложено 1,2 трлн сумов. Президент отметил, что этого недостаточно, и поручил выделить дополнительно 100 млн долларов.

Президент остановился на вопросах привлечения дополнительно 3 млрд долларов прямых инвестиций за счёт новых проектов. Он отметил, что это можно сделать за счёт договорённостей, достигнутых в ходе его визитов на высоком уровне — в Саудовскую Аравию, Францию, Венгрию, Сингапур, Египет, Германию, Китай, Италию, Катар и другие страны.

Глава государства отметил, что есть положительные сдвиги в сотрудничестве с Венгрией, Пакистаном, Таиландом, Чехией и Японией в части привлечения инвестиций. Если в прошлом году из этих стран было привлечено всего 40 млн долларов инвестиций, то в этом году показатель уже вырос до 450 млн долларов.

Однако работа послов в Египте, Иране, Испании, Индии и Бельгии пока не дала результатов, отметил президент.

Шавкат Мирзиёев указал на то, что инвестиционные проекты, разработанные хокимами областей, районов и городов, не соответствуют потенциалу и возможностям этих регионов.

За последние два месяца в 60 районах с низким уровнем промышленного развития привлечены консалтинговые компании, совместно с проектными командами разработано более 2000 перспективных проектов на сумму 6,5 млрд долларов.

Например, за последние полгода в Пахтачийский район было привлечено всего 5 млн долларов прямых инвестиций. Однако за два месяца консалтинговая компания представила хокиму области более 40 проектов на сумму 165 млн долларов.

«Пусть все хокимы услышат одну вещь. Ситуация не изменится, пока хоким сам не изучит каждый проект и не займётся инвестициями», — сказал глава государства.

МИПТ поручено до конца года разработать новые инвестиционные проекты на сумму 30 млрд долларов во всех районах и городах и отраслях.

Для этого проектные группы во всех районах и городах совместно с консалтинговыми компаниями должны сформировать новые проекты по принципу «исследование — разработка — внедрение». На эти цели будет выделено 15 млн долларов.

До конца года в каждом регионе пройдёт региональный инвестиционный форум, на котором разработанные проекты будут представлены иностранным инвесторам.

Президент также отметил, что Правительственная комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования побывала в регионах и сформировала 97 крупных промышленных объектов, которые «дадут большой толчок экономике». Эти проекты, как ожидается, позволят создать более 27 тысяч рабочих мест, освоив 6,7 млрд долларов инвестиций за счёт решения вопросов, связанных с кредитами и земельными участками.

Поэтому полномочия правительственной комиссии будут расширены, чтобы «как можно скорее запустить эти промышленные предприятия».

Ранее мы писали, что на этом же совещании президент поручил уволить хокимов городов Навои и Янгиюля, а также 10 районов за неудовлетворительный инвестиционный климат. Он также освободил от должностей председателя Комитета по автодорогам, глав компаний «Узбекистон темир йуллари» и «Узсувтаъминот», заместителей министров водного хозяйства и транспорта. Ряд руководителей получил выговор.