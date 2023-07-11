7 июля перед таможенным постом «Гишткуприк» в Ташкентском районе на границе с Казахстаном мужчина без какой-либо причины нанёс ножевое ранение прохожему, шедшему по обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Нападавший оказался 58-летним жителем Сырдарьинской области Ш. Э. Сотрудники ППС ГУВД Ташкентской области потребовали, чтобы мужчина бросил нож, однако тот стал угрожать ножом сотрудникам и другим людям, находящимся поблизости. Правоохранители обезвредили его, применив резиновую дубинку.

40-летнего мужчину, который был ранен, госпитализировали.

В отношении Ш. Э. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Назначена психологическая экспертиза для оценки душевного состояния подозреваемого.