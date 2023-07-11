9 июля утром молодой мужчина погиб после падения с балкона восьмого этажа девятиэтажного дома в Чирчике Ташкентской области. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

26-летний Д. Р., уроженец Амударьинского района Каракалпакстана, последние пять лет работал в России вместе с членами семьи. В начале мая они вернулись в Узбекистан и проживали в Чирчике.

Мужчина был безработным и занимался строительством на даче семьи в Бостанлыкском районе.

По словам отца погибшего, с марта у его сына наблюдалось расстройство в психике.

Городская прокуратура проводит доследственную проверку.