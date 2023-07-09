В 8:00 в воскресенье Узбекистане открылись избирательные участки по досрочным выборам президента. Они будут работать до 20:00.
В этот раз кандидатов не пять, а четыре, поскольку две партии выдвинули одного кандидата. Кандидаты:
- от Народно-демократической партии — Улугбек Иноятов;
- от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) (поддержан партией «Миллий тикланиш») — Шавкат Мирзиёев;
- от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») — Робахон Махмудова;
- от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев.