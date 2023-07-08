Сайт Anhor.uz в субботу опубликовал снятые из окна самолёта снимки полей, горящих под Ташкентом. Какой это район, не уточняется.







Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что взяла ситуацию с горящими после уборки урожая полями на контроль.

Вопрос изучает рабочая группа из представителей Генпрокуратуры и Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» призывала госорганы оперативно информировать граждане по жизненно важным вопросам.