США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 7 июля.

Вашингтон откладывал это решение, поскольку применение таких боеприпасов несёт риски для мирного населения, но продвижение России вглубь Украины и захват новых территорий считает ещё большей угрозой, отметил он.

«Украина не будет применять эти боеприпасы на какой-то зарубежной земле. Они защищают свою страну. Это их граждане, которых они защищают», — отметил Салливан.

Президент США Джо Байден назвал «непростым» решение о передаче кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что Киев «нуждается в них».

Сообщается, что боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила ранее.

Байден отметил, что поставка кассетных боеприпасов — «промежуточный вариант» на время наращивания производства в США 155-миллиметровых снарядов.

У украинских военнослужащих заканчиваются снаряды, а у США их не так много, сказал президент США.

Он выразил уверенность, что кассетные боеприпасы помогут вооружённым силам Украины пробиться через укрепления российской армии.

Как пишет Meduza, правозащитники неоднократно сообщали, что во время войны и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.

«Только для деоккупации»

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал пять принципов, которых будут придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов.

Армия Украины будет использовать кассетные боеприпасы «только для деоккупации международно признанных территорий Украины». Эти боеприпасы не будут использовать «на официально признанной территории России», сказал он.

Украина не будет использовать кассетные боеприпасы в городах. Их будут использовать «для прорыва линии обороны противника с минимальным риском для жизни наших солдат».

Украина будет вести строгий учёт применения кассетных боеприпасов и локальных зон, где их будут использовать. После деоккупации территории, где применялись кассетные боеприпасы, станут приоритетными для разминирования.

Кроме того, Украина будет отчитываться перед партнёрами об использовании кассетных боеприпасов и об их эффективности.

Кассетные боеприпасы в отличие от ракет не бьют в одну точку, а разбрасывают большое количество небольших боеприпасов. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года, подписанной в Осло (Норвегия). На сегодняшний день к конвенции присоединились 111 стран. Помимо США, Украины и России, в их число не входят Китай, Индия, Турция и Польша.

Реакции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение администрации Джо Байдена о поставках кассетных боеприпасов — «ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта».

«Опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — заявила она.

В МИДе Франции сообщили, что страна с пониманием относится к решению Вашингтона, поскольку ни Украина, ни США не являются участниками конвенции. Сама Франция как участник конвенции обязалась не производить и не применять кассетные боеприпасы и препятствовать их использованию, добавили в МИДе.

Германия не поддерживает передачу Киеву кассетных вооружений, заявила глава МИД страны Анналена Бербок, которая также сослалась на конвенцию.

Управление ООН по правам человека призвало Россию и Украину не использовать кассетные боеприпасы. «Эти боеприпасы убивают и калечат людей ещё долгое время после завершения конфликта. Поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование», — заявил представитель организации в Женеве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не хочет видеть продолжения применения кассетных боеприпасов, заявил его представитель.

О планах США поставить Украине такие боеприпасы со ссылкой на источники сообщали американские СМИ, в том числе The New York Times. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что поставки Киеву кассетных боеприпасов приведут к снижению боеспособности и морального духа российских военных.