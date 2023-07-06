Государственный музей искусств Узбекистана с 3 июля закрылся на ремонт. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в администрации музея.

По словам заместителя директора Михаила Овчинникова, планируется капитальный ремонт выставочных залов и других помещений, а также инженерных сетей.

Ремонт займёт несколько месяцев. В это время музейные предметы будут храниться в фондохранилище, расположенном на нижних уровнях музея.

По данным Агентства культурного наследия, ремонт и реставрацию также планируется провести в этом году в домах-музеях Абдуллы Кадыри и Сергея Есенина, Самаркандском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Центральном выставочном зале Академии художеств и других.

Государственный музей искусств с 1974 года располагается в здании, спроектированном архитекторами С. Розенблюмом, И Абдуловым и А.Никифоровым. В 2000-е его фасады были перестроены.