Мужчина напал с ножом на знакомого в мечети в Дангаринском районе Ферганской области, сообщается в репортаже телеканала «Миллий».

Инцидент произошёл 15 июня в 12:25 в махалле «Навбахор». Как стало известно, в тот день мужчины поссорились по дороге в мечеть. Когда У. (1992 года рождения) совершал омовение перед молитвой, к нему подошёл Х. (1984) и нанёс несколько ударов сувенирным ножом в область головы, груди, шеи и живота.

Один из посетителей мечети, ставший свидетелем произошедшего, остановил нападавшего. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

В отношении Х. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (покушение на умышленное убийство) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.