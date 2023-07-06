Директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов назвал ложным сообщение о том, что тесть подарил ему дом стоимостью 1,5 млн долларов.

«Это ложное сообщение! Несмотря на это, я переслал его тестю», — написал он в Твиттере, добавив смеющийся смайлик.





В распространённом сообщении говорится, что двухэтажный дом в Ташкенте якобы имеет подвал и лифт, и что его обслуживают три работника.

В апреле Агентство по противодействию коррупции публиковало реестр подарков, полученных руководством ведомства. Общая стоимость восьми сувениров и настенных картин была оценена в 14,57 млн сумов, которые находятся в музее агентства. Это единственный госорган, который раскрыл такой реестр.