В марте инспекторы Наманганского областного управления экологии совместно с сотрудниками МВД и Национальной гвардии провели рейд, в ходе которого установили, что гражданин Б. М. срубил четыре ценных плодовых дерева на территории махаллинского схода граждан «Улмас» Наманганского района, сообщила пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.

Возраст деревьев был оценен примерно в 100 лет.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана и направила его в Наманганский районный суд по уголовным делам.

На днях Наманганский районный суд по уголовным делам вынес приговор по этому делу. Б. М. получил 2 года ограничения свободы и обязан возместить ущерб в размере 326,8 млн сумов.