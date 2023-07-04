Российские технологические фирмы активно производят инструменты онлайн-слежки за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal и пытаются продавать свою продукцию в разные регионы, в том числе в Центральной Азии. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Издание получило «сотни файлов от человека, который имеет доступ к внутренним записям». Из них около 40 подробно описывают инструменты слежки.

Главное из материала NYT

Российские власти за последние годы накопили арсенал инструментов для цифровой слежки за гражданами и «быстро догоняют Китай и Иран», пишет NYT. Война в Украине только повысила спрос российских спецслужб на такие технологии, чтобы бороться с инакомыслием внутри страны.

Эти цифровые инструменты могут отслеживать активность пользователей в приложениях Telegram, WhatsApp и Signal: определить местонахождение телефонов, идентифицировать анонимных пользователей, взламывать учётные записи людей, узнать, кто с кем, где и когда общается. Прочитать сами сообщения эти программы не могут, отмечает издание.

определить местонахождение телефонов, идентифицировать анонимных пользователей, взламывать учётные записи людей, узнать, кто с кем, где и когда общается. Прочитать сами сообщения эти программы не могут, отмечает издание. Многие из фирм, занимающихся разработкой программного обеспечения для слежки, принадлежат группе компаний «Цитадель», которая когда-то частично контролировалась бизнесменом Алишером Усмановым.

которая когда-то частично контролировалась бизнесменом Алишером Усмановым. По данным Госдепартамента США, которые приводит NYT, «Цитадель» купила крупнейших российских производителей цифрового оборудования для прослушивания и контролирует от 60 до 80% рынка технологий мониторинга телекоммуникаций. В феврале США ввели санкции против «Цитадели» и ее нынешнего владельца Антона Черепенникова.

Одна из программ дочерней компании «Цитадели» MFI Soft, NetBeholder , может определить, пользуется ли кто-то несколькими телефонами или где находились телефоны в течение дня. Также NetBeholder может узнать, когда люди совершают голосовые звонки или отправляют файлы через Telegram, WhatsApp и Signal.

, может определить, пользуется ли кто-то несколькими телефонами или где находились телефоны в течение дня. Также NetBeholder может узнать, когда люди совершают голосовые звонки или отправляют файлы через Telegram, WhatsApp и Signal. Другая компания «Цитадели», Protei, предлагает продукты, которые могут преобразовать перехваченные телефонные звонки в текстовую версию, а также инструменты для выявления «подозрительного поведения».

Раньше такую информацию можно было получить только от производителей приложений. «Хотя многие знали, что такие продукты теоретически возможны, никто не знал, что они теперь производятся российскими подрядчиками», — пишет NYT.

— пишет NYT. У разработчиков Signal, Telegram и WhatsApp «мало средств защиты от такой слежки». «Шифрование может маскировать определённые сообщения, которыми обмениваются, но не может блокировать данные об обмене», — отмечает NYT. Представители приложений подтвердили это.

В Signal призвали пользователей использовать функцию, которая отправляет трафик через другой сервер, чтобы скрыть его источник и место назначения. В Telegram посоветовали использовать созданные мессенджером функции, чтобы затруднить идентификацию и отслеживание трафика.

чтобы скрыть его источник и место назначения. В Telegram посоветовали использовать созданные мессенджером Некоторые из инструментов слежки начали распространяться за пределы России. Документы, которые изучила NYT, свидетельствуют, что российские разработчики стремятся продавать свои технологии в Восточной Европе, Центральной Азии, а также в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Технологии Protei уже используются в Иране и в оккупированных Россией регионах Украины.

Мнение российских экспертов

Проект по защите цифровых прав граждан «Роскомсвобода» со ссылкой на экспертов отметил, что сенсации в материале NYT нет, а описанные способы получения информации «спецслужбы используют годами, а то и десятилетиями».

«Оператор действительно может по характерным признакам трафика определить, происходил созвон или текстовая переписка между определёнными IP-адресами, но внутрь заглянуть он не может, если у мессенджера есть функция шифрования. Затрудняет получение данных, если IP находятся за границей, поэтому включение VPN здесь может помочь сбить с толку того, кто решил за вами последить», — пишет проект.

Глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк в комментарии изданию «Сибирь. Реалии» выразил сомнение, что российские или зарубежные спецслужбы могут взламывать Signal и WhatsApp, а также секретные чаты Telegram. При этом, по его словам, данные онлайн-слежки помогают спецслужбам выстраивать связи между пользователями и дают «понимание, что человек имеет очень плотный контакт, что это не случайный разговор».

По мнению правозащитного проекта «Сетевые свободы», в расследовании NYT «все не так революционно». Эксперты проекта указывают, что «даже десяток совпадений» в анализе трафика зашифрованных сообщений «не могут свидетельствовать именно о контакте этих двух пользователей, ведь никто не запрещает им синхронно использовать мессенджеры для разных целей».

«У этих разработок есть один существенный „недостаток“: использование VPN сводит их эффективность к нулю, так как внутри VPN туннеля подобный анализ трафика перехватчиком невозможен без участия администратора. Включённый в режиме 24/7 VPN — стандарт безопасности коммуникаций в 2023 году», — подчёркивает проект.

Эксперты по кибербезопасности рассказали российскому онлайн-изданию «Агентству», что программное обеспечение, которым пользуются российские спецслужбы, помогает отследить данные, только если абоненты находятся в России и не пользуются VPN.