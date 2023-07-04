Уголовное дело в отношении журналистов, предположительно связанных c Telegram-каналом Kompromatuzb, передано в суд, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В конце января правоохранительные органы задержали директора издания Human.uz Хуршида Далиева и главного редактора Муслима Мирзажонова. Позже были задержаны бывший пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Мавжуда Мирзаев и пресс-секретарь компании «Узбекнефтегаз» Сиявуш Хошимов. Сообщается также о привлечении к делу Ахмадулло Ахмаджонова.

По данным Верховного суда, Хуршиду Далиеву (1984 г. р.) предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённая в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете), пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 165 через статью 25 (покушение на вымогательство в особо крупном размере), части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере) и статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Сиявуш Хошимов (1983) обвиняется по части 2 статьи 139, пункту «а» части 3 статьи 165, пункту «а» части 3 статьи 165 через статью 25 и статье 243 УК.

Мавжуда Мирзаева (1973) обвиняется по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 165 УК, Ахмадулло Ахмаджонову (2004) предъявлено обвинение по части 2 статьи 139, пункту «а» части 3 статьи 165, пункту «а» части 3 статьи 165 через статью 25.

Муслим Мирзажонов в списке обвиняемых не значится.

Сейчас дело находится на стадии распределения среди судей через электронную платформу.

Согласно обвинительному заключению, по делу проходят 19 пострадавших и 10 гражданских истцов, которым нанесён ущерб на 5,14 млрд сумов.