Начиная с 2024/2025 учебного года в Узбекистане сдача вступительных экзаменов в вузы будет организована по принципу «сначала тест, затем выбор». Это следует из постановления президента от 3 июля (ПП-200).

В частности, абитуриентам исходя из баллов, набранных ими по результатам тестовых испытаний, будет предоставлена возможность выбора вуза, направления образования и формы обучения.

Сейчас абитуриенты могут выбрать до пяти направлений обучения и форму учёбы на грантовой или контрактной основе до тестовых испытаний. После выхода результатов экзамена абитуриент не сможет выбрать направление, поскольку его исходя из приоритетов определяет компьютер.

Ещё одно нововведение: с 2023/2024 учебного года абитуриентам при сдаче документов в вузы будут предоставлено право выбора — отдать приоритет государственному гранту или определённому направлению образования.

Кроме того, теперь международные сертификаты по общеобразовательным предметам (сейчас только по языкам) будут принимать во внимание при приёме в государственные вузы. Их перечень утверждается решением Министерства высшего образования, науки и инноваций.