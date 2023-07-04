На территории городища Ахси на правом берегу Сырдарьи в Наманганской области были обнаружены редкие древние монеты, сообщила пресс-служба хокимията региона.

Среди находок археологи выделили бактрийские серебряные монеты 475−600 годов н. э.

На некоторых найденных монетах на аверсе — арабская письменность, на реверсе — китайские иероглифы.

Учёные изучают изображения найденных монет, надписи, их вес, из какого металла они изготовлены, уровень обращения и историю чеканки, отмечается в сообщении

Как отмечается в сообщении, в Средней Азии первые серебряные монеты были отчеканены в III веке до н.э. На аверсе изображался царь, на реверсе — различные боги и священные животные, либо имена царей. Серебряные монеты, которые относят к эпохе Караханидов в IX веке, имеют надписи на арабском языке.

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