Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июня подписал указ, предусматривающий снижение размера надбавки врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно поправкам, для медработников и сотрудников, которые работают в местах, где размещены пациенты с коронавирусом, а также сотрудников, работающих в лабораториях по выявлению этой инфекции и занимающихся лечением пациентов с COVID-19, надбавки к зарплате снижаются с 200% до 50%. Норма вступила в силу 15 июня.

Напомним, в первые месяцы пандемии коронавируса выплачивалась надбавка в фиксированном размере от 5 до 25 млн сумов работникам медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другим работникам, контактирующим с больными с COVID-19, а также осуществляющим деятельность в учреждениях, где помещены инфицированные коронавирусом, и в лабораториях по выявлению этой инфекции. С 1 июня 2021 года суммы были снижены (2,5−15 млн сумов), а с 1 января 2022 года введена надбавка в 200% к тарифной сетке работников.

В мае глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение COVID-19 утратило статус глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Кроме того, согласно указу президента, компании «Узмедимпекс» и IT-Med исключены из списка предприятий, чьи госдоли планировалось реализовать целиком через публичные торги.