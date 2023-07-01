В Ташкенте в возрасте 69 лет скоропостижно скончался известный журналист-исследователь и писатель Мавлон Юлдашев (Мавлон Шукурзода).

Он родился в 1954 году в Ташкентской области. Окончил Ташкентский текстильный институт. В советское время работал по партийной линии. Впоследствии возглавлял управление кадров в МИДе. Был членом партии «Фидокорлар».

Был членом Союза журналистов Узбекистана. В последние годы работал независимым журналистом и писал книги. Очень любил футбол — посвятил ему много работ и активно участвовал в мероприятиях, связанных с футболом.

Написал более 20 книг на разные темы, среди них «Америкалик узбеклар» («Американские узбеки»), «Узбекский футбол: вчера, сегодня, завтра», «Пахтакор-79» (к 35-летию гибели в авиакатастрофе ташкентской команды «Пахтакор»), «Народная дипломатия: Узбекистан — бухарские евреи — США» (к 20-летию образования Конгресса бухарских евреев США и Канады), книги об узбекско-американских, узбекско-турецких и узбекско-азербайджанских отношениях.





Некоторые книги он опубликовать не успел. Это намерена сделать его семья. Одна из таких книг — о легендарном футболисте «Пахтакора» Геннадии Красницком. К изданию также готовилась ещё одна книга об узбекско-турецких отношениях

«Мы потеряли уникального, интереснейшего человека. Последние годы мы беседовали с ним почти каждый день на утренних прогулках. С ним можно было говорить практически на любую тему», — сказал «Газете.uz» журналист Борис Бабаев.

«Это был человек очень глубоких, практически энциклопедических знаний», — написал он на своём сайте «Культура.уз». «Он был человеком на все времена», — добавил журналист.