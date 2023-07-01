Министерство занятости и сокращения бедности и Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировали ситуацию с гражданами Узбекистана, которые отправились на работу в Германию через частное агентство занятости Turon World Cooperation и оказались в сложном положении.

Блогер Никита Макаренко сообщил, что около 300 молодых узбекистанцев «стали жертвами» фирмы, которая отправила их на работу в Германию и «просто исчезла». По его словам, молодым людям обещали устроить их по программе Ferienjob (аналог американской Work and Travel). «Сейчас они спят на вокзалах и где придётся и не знают, что делать», — написал он.

Реакция властей

В Министерстве занятости и сокращения бедности уточнили, что Turon World Cooperation в сотрудничестве с рядом организаций отправила 102 студентов в Германию в мае-июне, но возникли проблемы с обеспечением работой студентов, прибывших в эту страну.

По данному факту проводится проверка, для правовой оценки ситуации будет подано обращение в правоохранительные органы, отметили в Минзанятости.

Министерство напомнило, что привлечение граждан для работы за границей является видом деятельности, требующим лицензии. На сегодняшний день лицензировано 9 частных агентств занятости, включая Turon World Cooperation, которая получила лицензию 25 ноября 2020 года.

По данным ведомства, в этом году в рамках сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции и немецкой организацией NoVo Agency 310 студентов отправились в Германию по программе Work and Travel и устроились на работу, ещё 39 студентов в скором времени должны получить визы. Жалоб от этих студентов не поступало, говорится в сообщении.

Генконсульство Узбекистана во Франкфурте-на-Майне сообщило о получении информации о прибывших в Германию гражданах, которые «из-за возникших проблем в трудоустройстве и отсутствия достаточных финансовых средств» вынуждены были ночевать на центральном вокзале Мюнхена.

«Узбекские дипломаты в оперативном порядке совместно с активистами узбекско-немецкого культурного общества „Хумо“ выехали на место и посредством возможностей соотечественников оказали необходимое содействие 35 нуждающимся гражданам Узбекистана в их временном размещении на территории данной страны», — говорится в сообщении.

Посольство Узбекистана в Берлине и генконсульство взяли ситуацию на контроль и совместно с компетентными органами принимают меры по разрешению ситуации, заявили в диппредставительстве.

Комментарий Turon World Cooperation

Агентство Turon World Cooperation утверждает, что информация, распространяемая в социальных сетях, была «заранее спланирована и подготовлена некоторыми людьми».

«Практически вся приведённая информация является ложной, то есть неверной. Без зазрения совести говорят, что на улице остались 300 человек, что является безосновательным. Говорят даже, что у Turon World нет лицензии. Все это, безусловно, ложь. Многие медиаканалы распространяют эту [информацию] за деньги. Воспользовавшись случаем, некоторым удалось прорекламировать свои агентства», — отметили в компании.

Turon World Cooperation позиционирует себя как кадровое агентство, которое работает в сфере международной трудовой миграции. По данным компании, тысячи кандидатов, прошедших через это агентство, работают в европейских и других странах «с отличными условиями и зарплатой».

Согласно данным ЕГРПО, компания была зарегистрирована в октябре 2020 года с уставным капиталом 2 млрд сумов.