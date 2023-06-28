В феврале в Telegram-группе «Потребитель Бухара» появилось сообщение о том, что в Бухаре между домами строят новый дом, для чего застройщик вырубил большие деревья. Тогда управление экологии Бухарской области стало изучать это обращение и теперь сообщило о результатах.

Выяснилось, что некий гражданин К.К. вырубил 16 тутовых деревьев и кустов на участке, где планировалось строительство многоэтажного жилья между улицами Придастгир и Алпомиш. Документы о вырубке были переданы в Бухарскую городскую прокуратуру. Сумма ущерба нанесённого природе, оценивается в 259 млн сумов.

На гражданина К. К. наложен штраф по статье 79 (Незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев) Кодекса об административной ответственности в 1,35 млн сумов. Минимальное наказание по этой статье для граждан — от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчётных величин. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.