Лепёшки в казане

еда, зира

Предлагаем приготовить лепёшки в домашних условиях на крышке казана.

Жареная чучвара

еда, зира

Жареная чучвара — одно из главных блюд на праздничном столе.

Люля-кебаб в казане

еда, зира

Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы покажем вам как это сделать в казане.

Слоёная тандыр-самса в духовке

еда, зира

Ничто не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.

Красивый медовый хворост

еда, зира

Попробуйте приготовить необычный хворост в медовом сиропе.

Чак-чак

еда, зира

Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста, соединённых между собой сладким сиропом.

Пахлава «Мидия»

еда, зира

Несложный рецепт восточной сладости красивой формы.

Творожные пончики

еда, зира

Творожные пончики особенно хороши в теплом виде и с сахарной пудрой. Они станут отличной альтернативой баурсакам.