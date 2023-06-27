Лепёшки в казане





Предлагаем приготовить лепёшки в домашних условиях на крышке казана.

Жареная чучвара





Жареная чучвара — одно из главных блюд на праздничном столе.

Люля-кебаб в казане





Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы покажем вам как это сделать в казане.

Слоёная тандыр-самса в духовке





Ничто не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.

Красивый медовый хворост





Попробуйте приготовить необычный хворост в медовом сиропе.

Чак-чак





Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста, соединённых между собой сладким сиропом.

Пахлава «Мидия»





Несложный рецепт восточной сладости красивой формы.

Творожные пончики





Творожные пончики особенно хороши в теплом виде и с сахарной пудрой. Они станут отличной альтернативой баурсакам.