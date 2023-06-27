Лепёшки в казане
Предлагаем приготовить лепёшки в домашних условиях на крышке казана.
Жареная чучвара
Жареная чучвара — одно из главных блюд на праздничном столе.
Люля-кебаб в казане
Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы покажем вам как это сделать в казане.
Слоёная тандыр-самса в духовке
Ничто не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.
Красивый медовый хворост
Попробуйте приготовить необычный хворост в медовом сиропе.
Чак-чак
Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста, соединённых между собой сладким сиропом.
Пахлава «Мидия»
Несложный рецепт восточной сладости красивой формы.
Творожные пончики
Творожные пончики особенно хороши в теплом виде и с сахарной пудрой. Они станут отличной альтернативой баурсакам.