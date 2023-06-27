Утром 28 июня в 116 мечетях Ташкента будет совершён праздничный намаз, сообщила пресс-служба хокимията столицы. В связи с этим ряд улиц, примыкающих к мечетям, будет перекрыт для обеспечения безопасности граждан с с 0:00 до 7:30.

Список улиц, где будет временно прекращено движение транспорта

Бектемирский район, мечеть «Хутон»: Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Бойкаро до Бектекмир йули;

Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Бойкаро до Бектекмир йули; Мирзо Улугбекский район , мечеть «Тура бува»: улица Буюк ипак йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония;

, мечеть «Тура бува»: улица Буюк ипак йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония; Мирабадский район, мечеть «Куйлик ота»: ТКАД — от моста у рынка «Куйлик» до перекрёстка ТКАД и улицы Мунис;

ТКАД — от моста у рынка «Куйлик» до перекрёстка ТКАД и улицы Мунис; Алмазарский район , мечеть «Исламабад»: МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрёстка улиц Нурафшон и Сагбан; мечеть «Хазрати имам»: улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;

МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрёстка улиц Нурафшон и Сагбан; улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри; Шайхантахурский район, мечеть «Шайх Зайниддин»: улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач; мечеть «Ходжа Аламбардор»: проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения со 2-м проездом Устазода; мечеть «Кох ота»: улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрёстка улиц Нурафшон-Лабзак;

улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач; проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения со 2-м проездом Устазода; улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрёстка улиц Нурафшон-Лабзак; Чиланзарский район, мечеть «Убай ибн Каъб»: улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани; мечеть «Катта Козиробод»: улица Чиланзар — от пересечения с улицей Чупонота до пересечения с улицей Нурхон; мечеть «Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф»: улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрёстка со 2-го тупика Ханабод с улицей Сугалли ота; мечеть «Новза»: проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса;

улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани; улица Чиланзар — от пересечения с улицей Чупонота до пересечения с улицей Нурхон; улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрёстка со 2-го тупика Ханабод с улицей Сугалли ота; проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса; Учтепинский район, мечеть «Абдуллох ибн Маъсуд»: улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий; мечеть «Хазрати али»: улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшарий;

улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий; улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшарий; Юнусабадский район, мечеть «Минор»: МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова; мечеть «Мирзо Юсуф»: улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли;

МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова; улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли; Яккасарайский район, мечеть «Усмон бин Маъзун»: МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент;

МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент; Яшнабадский район, мечеть «Ислом ота»: улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан; мечеть «Али ибн Абу Толиб»: улица Чулпон — от пересечения с улицей Имама Бухорий до пересечения с улицей Салохият.

На улицах, где расположены мечети, движение также будет временно ограничено.