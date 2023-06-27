Правительство Германии объявило о запуске кампании для предотвращения смертей в результате тепловых волн, которые становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, сообщает Euronews.

По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, Германия планирует перенять опыт Франции. В 2003 году в стране наблюдалась аномальная жара, унёсшая жизни 15 тысяч человек, после чего французские власти приняли специальные меры.

На начальном этапе кампания предусматривает запуск специального веб-сайта для городских властей с мерами, которые они могут принять локально. Также правительство ФРГ изучает, как лучше всего распространять предупреждения о надвигающихся волнах жары.

Кроме того, немецкие власти рассматривают создание в городах большего количества теневых и прохладных мест для защиты во время жарких периодов.

В ближайшие недели власти Германии намерены разработать национальный план защиты от жары.