23 июня в интернете распространилось видео, на котором видно, как молодой человек спасает из большого арыка ребёнка.

В пресс-службе хокимията Кибрайского района Ташкентской области сообщили, что случай произошёл в махалле «Хужакурган» вечером 18 июня. Двухлетняя Муслима упала в арык, протекающий рядом с домом и впадающий в канал Октепа.

18-летний Юсуфбек, шедший рядом с арыком и увидевший девочку, моментально прыгнул в воду и вытащил её. Ребёнка, находившегося без сознания, подхватил другой человек, затем к месту подбежали другие люди. Позже девочку госпитализировали.

Представители управления по чрезвычайным ситуациям вручили парню благодарственное письмо и подарок. От Агентства по делам молодёжи он также получил ноутбук.