Бывший заместитель настоятеля буддийского храма в Ташкенте Александр Хегай скончался 19 июня, сообщили «Газете.uz» его близкие. Ему было 47 лет.

В январе этого года Александр Хегай был госпитализирован с гангреной на фоне сахарного диабета. С середины февраля находился на лечении дома, поскольку, как отмечается в публикации на его странице, оставаться в больнице больше не было возможности.

Александр много лет боролся против сноса единственного в Центральной Азии действующего буддийского храма. В 2018 году планировалось изъять часть территории комплекса для расширения дороги. Тогда храму удалось сохранить территорию. Но уже в 2021 году Александр Хегай сообщил «Газете.uz», что получил очередное уведомление об изъятии земли, на этот раз — под строительство надземного метро.

Заместитель настоятеля храма вновь начал борьбу за культовое место. Александр подчёркивал: единственный буддийский храм в Узбекистане и во всей Центральной Азии сносу не подлежит, его можно только перенести в другое место. В случае переезда он должен быть реконструирован правительством в соответствии с буддийскими стандартами архитектуры.

Администрация религиозного учреждения подготовила несколько эскизных проектов и передала их в столичный хокимият. Александр Хегай отмечал, что проекты были подготовлены с учётом перспективы развития паломнического туризма в Узбекистане. Оба проекта осели на рассмотрении в хокимияте Ташкента, никакие предложения администрации храма по конструктивному решению проблемы не нашли отклика.

В сентябре 2022 года буддийский храм приостановил деятельность из-за строительства эстакады надземного метро, которая проходит в непосредственной близости от культового места. Александр тогда сказал «Газете.uz», что ситуация стала не только невыносимой, но и опасной, поскольку во время строительства пролётов метро сверху во двор храма падал строительный мусор.

Заместитель настоятеля отмечал, что администрация будет отстаивать храм всеми доступными законными средствами, при этом неважно, останется ли он на месте или переедет, главное, чтобы компенсации было достаточно на то, чтобы отстроить культовое сооружение заново.

«Храм — это не место. Он в сердцах людей. Мы готовы переехать на другой участок и отстроить храм заново, совершать в нём свои ритуалы. Просто дайте нам такую возможность. Мы готовы к тому, чтобы оставаться на прежнем месте, пока не построим основные здания в другом», — отмечал он.

Александра Хегая вспоминают как человека, для которого смыслом жизни было служить на благо буддийского храма в Ташкенте и помогать людям.