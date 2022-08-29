Буддийский храм, расположенный за Ташкентской кольцевой автодорогой, опубликовал заявление, в котором сообщил, что до сих пор не получил никакого уведомления об изъятии земли для нужд строительства наземного метрополитена и не достиг соглашения с властями о компенсации, несмотря на то, что работы уже давно ведутся в непосредственной близости к храму. Неопределённость по поводу сноса храма сохраняется уже несколько лет.

Мы писали, что храм получил уведомление о сносе для расширения проходящей рядом автомобильной дороги в мае 2018 года. Планировалось, что через территорию храма пройдёт тротуар. В октябре того же года после вмешательства хокимията Ташкента в проект удалось внести корректировки и сохранить комплекс.

Летом 2021 года заместитель настоятеля единственного действующего в Центральной Азии буддийского храма Александр Хегай сообщил «Газете.uz», что в мае получил очередное уведомление об изъятии земли. В документе говорится, что на основании решения Ташкентского областного кенгаша народных депутатов от 15 января земля храма изымается для государственных нужд. В решении кенгаша заместителям хокима Зангиатинского района поручалось обсудить вопрос изъятия земли с собственником, однако номер решения отличался от номера, указанного в уведомлении, полученном храмом. Представитель храма сообщал, что обсуждения компенсации на тот момент не было. В июле прошлого года границы Ташкента были расширены, и храм теперь находится на территории столицы.

«Газета.uz» публикует обращение Буддийского храма ниже.

«Вопреки ожиданиям, буддийский храм Узбекистана до сих пор не получил никакого уведомления об изъятии земли для нужд строительства надземного метрополитена. Однако после того, как аналитическая записка, подготовленная администрацией храма, была направлена в Комитет по делам религий и хокимият Ташкента, некоторые высокопоставленные лица последнего пригласили храм на переговоры. Официальная процедура изъятия земли не была начата. Так что переговоры носили неформальный характер. Комитет не ответил на ходатайство храма, но его представитель присутствовал на заседании, состоявшемся в помещении Ташкентского хокимията 13 июля.

На встрече представитель храма Александр Хегай озвучил три пункта, которые храм выдвинул в качестве официальной позиции в переговорах с властями:

1. Единственный буддийский храм в Узбекистане и во всей Средней Азии сносу не подлежит. Его можно только перенести в другое место. В случае переезда он должен быть реконструирован правительством в соответствии с буддийскими стандартами архитектуры.

2. Все договорённости, достигнутые в ходе переговоров с органами власти, оформляются в виде меморандума и подписываются компетентными должностными лицами.

3. Все договорённости и планы, выработанные в результате переговоров, подлежат немедленному доведению до всеобщего сведения путем публикаций в средствах массовой информации и на пресс-конференциях.

Чиновники неохотно согласились на условия, выдвинутые храмом, но попросили отсрочку, чтобы проконсультироваться с хокимом Ташкента перед подписанием меморандума.

С тех пор в помещении храма был проведён ряд встреч с некоторыми должностными лицами Ташкентского хокимията, которые предлагали некоторые виды компенсации за снос храма. Администрация храма отклонила предложения, поскольку компенсация не гарантировала реконструкцию храма в полноценном каноническом виде. В ответ администрация храма подготовила проект нового храма, отвечающий стандартам буддийской архитектуры, и представила его заместителю хокима, который представлял хокимият Ташкента на последующих переговорах после встречи 13 июля.

Фото: Буддийский храм.

Пока официального ответа Ташкентского хокимията на предложения храма не поступало. Пока не было направлено официальное уведомление, не подписано соглашение о компенсации с храмом, строительные работы продолжались и сегодня ведутся прямо у стен храма. Обстановка вокруг храма становится невыносимой. Вчера (в воскресенье — ред.) в результате строительных работ была выведена из строя канализация храма. Сейчас администрация храма рассматривает возможность приостановки деятельности. Поэтому риск ущемления конституционных прав буддистов сейчас очень высок".