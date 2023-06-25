25 июня в 18:00 состоятся первые предвыборные теледебаты между представителями кандидатов в президенты Узбекистана. Они будут посвящены вопросам экономического и социального развития страны.

Как сообщило Общенациональное движение «Юксалиш»., дебаты будут транслироваться на узбекском языке (с сурдопереводом) на телеканалах O’zbekiston 24, O’zbekiston, Mahalla, UzReport, Renessans и Zo’r TV, с переводом на русский язык — на каналах Dunyo bo’ylab и Toshkent, с переводом на каракалпакский язык — на канале Qoraqalpog’iston и с переводом на английский язык — на канале Yoshlar.

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля. В них участвуют четыре кандидата:

от Народно-демократической партии — лидер партии Улугбек Иноятов;

от Социал-демократической партии «Адолат» — Робахон Махмудова;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — действующий президент Шавкат Мирзиёев (кандидатура поддержана партией «Миллий тикланиш»);

от Экологической партии — лидер партии Абдушукур Хамзаев.

Как уточнили в «Юксалиш», до выборов запланированы ещё дебаты.

Ниже приведены ссылки на краткое содержание предвыборных программ кандидатов.