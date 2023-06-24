Клубничное мороженое





Вкусное и ароматное мороженое с клубникой — простой рецепт без вредных добавок.

Персиковое мороженое





Необычное персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.

Бананово-ягодное мороженое





Ягоды для мороженого можно брать любые: клубнику, малину, чернику, смородину или их смесь.

Сливочное мороженое





Сливки, сгущённое молоко и ягоды — в этом рецепте ничего лишнего.

Низкокалорийное йогуртовое мороженое





Вкусное и полезное мороженое без вреда для фигуры…

Шоколадное мороженое





У этого мороженого невероятно насыщенный шоколадный вкус.

Домашнее мороженое





Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.

Сэндвич-мороженое с печеньем





Предлагаем вариант сливочного мороженого с печеньем.

Мороженое из одного ингредиента





Это мороженое можно приготовить всего из одного ингредиента.