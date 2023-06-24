Клубничное мороженое
Вкусное и ароматное мороженое с клубникой — простой рецепт без вредных добавок.
Персиковое мороженое
Необычное персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.
Бананово-ягодное мороженое
Ягоды для мороженого можно брать любые: клубнику, малину, чернику, смородину или их смесь.
Сливочное мороженое
Сливки, сгущённое молоко и ягоды — в этом рецепте ничего лишнего.
Низкокалорийное йогуртовое мороженое
Вкусное и полезное мороженое без вреда для фигуры…
Шоколадное мороженое
У этого мороженого невероятно насыщенный шоколадный вкус.
Домашнее мороженое
Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.
Сэндвич-мороженое с печеньем
Предлагаем вариант сливочного мороженого с печеньем.
Мороженое из одного ингредиента
Это мороженое можно приготовить всего из одного ингредиента.