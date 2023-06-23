Спад жары, наблюдавшийся в Узбекистане в течение рабочей недели, сохранится и на выходных, сообщил Узгидромет.

В субботу и воскресенье будет малооблачно и умеренно жарко. Температура воздуха останется в пределах +33…+38 градусов Цельсия, по Сурхандарьинской области местами — +42…+44.

В воскресенье на территорию Узбекистана распространится относительно прохладный и влажный воздух с районов Кавказа. По стране ожидается увеличение облачности, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура понизится ещё на 2−4 градуса, до комфортных для лета значений — +31…+34 градуса, по югу местами — до +38…+40. Прохлада хорошо будет ощущаться в ночные и утренние часы, ночная температура понизится до +15…+18 градусов.

23 июня по югу и пустынной зоне, 24−25 июня местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах до 20−23 м/с, с пыльным позёмком. По предгорным и горным районам 24−25 июня местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, к вечеру субботы и в воскресенье возможно усиление до 12−15 м/с. Температура воздуха будет в пределах +34…+36 градусов, 25 июня — +31…+33.