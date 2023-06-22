В связи с погодными условиями 22 июня в Термезе наблюдается пыльная мгла, сообщил Узгидромет.

Согласно данным автоматической станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, в 9:00 содержание мелкодисперсных частиц РМ10 в атмосферном воздухе составило 7192 мкг/м3, что превышает норму предельно допустимой концентрации в 14 раз. Скорость ветра была 5−7 м/с, видимость — 500 метров.

В 10:00 содержание РМ10 в воздухе составило 6241 мкг/м3, или в 12 раз выше нормы предельно допустимой концентрации. Скорость ветра составила 7−9 м/с, видимость — 700 метров.

В 11:00 показатель РМ10 снизился до 5739 мкг/м3, или в 11 раз выше нормы. Скорость ветра была 7−9 м/с, видимость — 700 метров.

В 12:00 цифра составила 4542 мкг/м3 — в 9 раз выше нормы. Скорость ветра — 5−9 м/с, видимость — 1000 метров.

Жителям города рекомендуется не находиться на открытом воздухе, не покидать жилые помещения и закрыть окна. При необходимости пребывания на открытом воздухе рекомендуется носить маски и очки.