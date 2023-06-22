Ташкент занял 157-е место из 173 в рейтинге городов по качеству жизни (Global Liveability Index 2023) по версии Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения журнала The Economist.

Столица Узбекистана набрала 53,9 балла и потеряла 13 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, войдя в десятку стран, которые сильнее других ухудшили свои показатели за последний год.

Привлекательность городов оценивается по 30 показателям в пяти категориях: это социальная стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда (одна категория), образование и инфраструктура.

Самым подходящим для жизни городом мира вновь признана Вена. Столица Австрии сохраняет первенство благодаря стабильности, хорошей инфраструктуре, качественному образованию и здравоохранению, а также множеству культурных событий и развлечений.

На втором и третьем местах оказались Дания и Мельбурн. В первую десятку в порядке убывания также вошли Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд.

Последнее место в рейтинге занял сирийский Дамаск. Помимо него в десятке наименее пригодных для жизни городов — Дуала, Киев, Хараре, Дака, Порт-Морсби, Карачи, Лагос, Алжир и Триполи.