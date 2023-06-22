С 2023/2024 учебного года в Узбекистане начнёт действовать Академия медицинских сестер. Она создаётся на базе Чиланзарского техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино. На базе же медицинских колледжей будут созданы техникумы общественного здоровья имени ибн Сино.

Об этом говорится в постановлении президента об эффективной организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ от 20 июня, сообщает Министерство юстиции.

Постановление направлено на внедрение в первичном звене здравоохранения «усовершенствованной системы оказания медико-санитарной помощи».

В частности, будет сформирован перечень гарантированного объёма медицинской помощи, покрываемого за счёт средств государственного бюджета, учитывая болезни и состояния, являющиеся причиной наибольшего количества обращений граждан в амбулаторных и стационарных условиях на уровне районов и городов.

Намечено обучение на краткосрочных курсах врачей учреждений первичной медико-санитарной помощи противодействию болезням и состояниям, наиболее распространённым на соответствующей территории.

Документом предусмотрено внедрение подготовки специалистов по направлению образования бакалавриата «Медицинская сестра высшей квалификации» в медицинских вузах с четырёхгодичным сроком обучения.

Кроме того, будет внедрена национальная система двухступенчатой оценки знаний (фундаментальных, клинических и практических навыков) и подтверждения квалификации студентов государственных медицинских вузов; Государственным и негосударственным медицинским организациям будет предоставлено право внедрения курсов повышения квалификации.

До конца 2023 года должно быть обеспечено подключение всех негосударственных медицинских организаций к специальной информационной системе Министерства здравоохранения, ведение мониторинга отчётов по персоналу, медицинской технике, видам услуг, медицинской статистике и другой отчётности негосударственных медорганизаций, а также внедрение системы «риск-анализ» в процесс контроля за медицинской деятельностью.

С 2024 года будут внедрены программы целевого скрининга представителей старшего поколения в рамках ежегодного медицинского осмотра.

Кроме того, создаются Центр безопасности фармацевтической продукции, Центр оценки квалификации медицинских и фармацевтических работников и Центр лицензирования и аккредитации медицинских организаций.